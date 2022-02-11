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"عصفوران آخران في كييف".. وصول شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا (صور)

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AP
وصول شحنة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف (صورة أرشيفية)
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرتين أخريين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".

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ونشر ريزنيكوف عبر "تويتر"، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع "وزن المساعدات العسكرية من شركائنا الأمريكيين، التي وصلت اليوم، حوالي 130 طن".

وأشار ريزنيكوف إلى أن الجيش الأوكراني يكون بذلك قد استقبل 15 طائرة محملة بالأسلحة والذخائر بوزن إجمالي يتجاوز 1200 طن، مضيفا أن "ذلك سيستمر".

يأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تطلقها العواصم الغربية وكييف، لروسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها، وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة أن تلك الاتهامات ليست أكثر من ذريعة يستخدمها الغرب ولا سيما الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.

المصدر: "سبوتنيك

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