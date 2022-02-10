القضاء الفرنسي يردّ التماس اللبناني جورج عبد الله ترحيله إلى بلاده

رفض القضاء الإداري في فرنسا ترحيل اللبناني جورج عبد الله أقدم محكوم بالسجن مدى الحياة في فرنسا، المدان بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي عام 1987.

وسجن جورج إبراهيم عبد الله قبل 38 عاما تقريبا وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.

وكان الحكم على عبد الله صدر في 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه في 1999 لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رفضت. ووافق القضاء مرات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

وبعد سبع سنوات من طلبه الأخير غير الناشط اللبناني زاوية هجومه وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.

المصدر: وكالات