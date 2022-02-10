موسكو: المنطق السليم أوقع كثيرين في حيرة لفك رموزه

قال غينادي غاتيلوف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه لا توجد أية خطط لدى بلاده لغزو أراضي أوكرانيا، لأن ذلك يتعارض مع المنطق السليم.

وأضاف غاتيلوف: "ربما يقع بعض المسؤولين والمحللين الغربيين في حيرة عند محاولة فك رموز التصريحات الواضحة تماما للقيادة الروسية. لذلك أكرر: لا يوجد ولم يكن لدى روسيا خطط لغزو أوكرانيا. لا يوجد دافع أو هدف جيوستراتيجي في ذلك. والأهم من ذلك، لا يوجد حتى تلميح للمنطق السليم في ذلك، لأن روسيا دعت دائما وتدعو لعلاقات متساوية ومتبادلة المنفعة وعملية مع جميع البلدان، وليس فقط مع الجيران".

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وذكّر غاتيلوف بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سبق أن صرح بأنه "إذا كان الأمر يتعلق بروسيا فلن تكون هناك حرب".

وتابع الدبلوماسي القول: "ما الذي يجب إضافته على ذلك؟".

المصدر: نوفوستي