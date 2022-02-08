مراسلنا: انفجارات كبيرة تهز صنعاء في ظل غارات جوية للتحالف العربي

أفاد مراسلنا في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن انفجارات كبيرة هزت مدينة صنعاء بعد تعرضها لغارات جوية.

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وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ ضربات على منطقة الحفا في جنوب شرق صنعاء.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: RT + وكالات