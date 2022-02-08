وسائل إعلام: حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر تتجاوز 40 شخصا

تجاوزت حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في جمهورية مدغشقر 40 قتيلا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، نقلا عن خبراء والسلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

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ونقلت صحيفة Madagascar Tribune عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة قوله إن عدد الضحايا ارتفع من 20 أمس الاثنين إلى 35، لكنها أشارت إلى أن السلطات في بعض مناطق البلاد قدموا معلومات عن 12 قتيلا لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا بعد.

وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة "ريونيون" الفرنسية.

وضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية".

المصدر: "نوفوستي"