لوكاشينكو يعلق على تقارير حول إرسال عسكريين إلى سوريا

نفى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، صحة الأخبار التي زعمت إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، مؤكدا أنها مزيفة.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية، عن الرئيس لوكاشينكو قوله، إن "الأخبار التي زعمت أننا أرسلنا جنودا إلى سوريا بطلب من الحكومة الروسية، مزيفة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد أن بلاده لم ترسل أي قوات إلى سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة السورية توجهت بطلب في وقت سابق للمساعدة من خلال إرسال أطباء بيلاروسيين.

وأضاف أنه إذا أراد أحد من الأطباء الذهاب للمساعدة فيمكنه ذلك، "ولكن ليس الآن، لأن لدينا ما يكفينا من المشاكل".

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية