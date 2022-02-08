قائد القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة ستدعم الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي

قال مسؤول عسكري أمريكي، إن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات مؤخرا.

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وأكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستدعم دولة الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار".

وقال: "نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها، ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها".

وأكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الإمارات، والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ماكينزي: "على الرغم من أن الهجمات على الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية".

وعن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال غارة أمريكية في شمال غرب سوريا، رأى ماكينزي أن "التخلص من زعيم داعش يجعل من الصعب على التنظيم تنسيق أنشطته في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "وام"