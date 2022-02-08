الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "تخلي" واشنطن عن السعودية والإمارات ويستذكر قصف "عين الأسد"

اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة تدعم أدواتها ما دامت تعود بالنفع لها، مؤكدا أن " واشنطن ستترك في المستقبل السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين".

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وخلال مراسم احتفالية بمناسبة "عشرة الفجر" (أعياد انتصار الثورة الإسلامية في إيران)، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف: "إن أبناءكم في القوات المسلحة يبذلون قصارى جهودهم لصيانة أرواح المواطنين والدفاع عن جغرافيا الوطن وحماية الثورة الإسلامية، وقد أثبتوا في العمل كيف يتصدون في الساحة للأمريكان، العدو الأول للأمة الإسلامية".

وتابع رمضان شريف: "لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أمريكية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما أعلنا بكل شجاعة أننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ (عين الأسد في العراق)، حيث أدركوا أنهم يواجهون إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة".

وأضاف: "إنهم وبعد 20 عاما غادروا البلد المجاور لنا (أفغانستان) بكل ذلة ومهانة"، لافتا إلى أن "أساس توجهات أمريكا مبنية على نهب الشعوب، وهي لا تلتزم بأي شيء آخر".

واستطرد المتحدث باسم الحرس الثوري: "ستشهدون أن الأمريكان سيتركون السعوديين والإماراتيين في المستقبل أذلاء بائسين بما لا حد له، والدليل الواضح على ذلك هو أنهم يدعمون أدواتهم ما دامت تعود عليهم بالنفع".

المصدر: "فارس"