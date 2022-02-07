وزيرة الدفاع الفرنسية: الحوار مع روسيا يجب ألا يقود إلى إضعاف الدول الأوروبية

حذرت وزيرة الجيوش (الدفاع) الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الاثنين، من خطورة أن يقود حوار الدول الأوروبية مع روسيا إلى "إضعاف" بعض هذه الدول.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان الأوروبي علقت بارلي على موقف باريس من مسألة الحوار مع موسكو، قائلة: "يجب أن نسترشد دوما بمصالحنا في مجال الأمن. يمكننا تفهّم رغبة روسيا في جعل قواعد تعايشها مع الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا، لكن لا يمكننا أن نسمح بأن يقود هذا الحوار الضروري مع روسيا إلى إضعاف عدد من الدول الأوروبية. لا يمكننا أن نسمح بتقويض أمن بولندا أو دول البلطيق".

وتابعت الوزيرة: "علينا أيضا أن نضمن أيضا سماع صوت أوروبا لدى مناقشة المواضيع المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية والحد من التسلح التقليدي والنووي على السواء"، مضيفة أن هذه المواضيع يجب أن تتم مناقشتها بكامل الشفافية وفي تنسيق تام مع حلف الناتو.

المصدر: "نوفوستي"