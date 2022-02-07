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ماكرون يصل إلى موسكو للقاء بوتين

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وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، معربا عن "تفاؤله المعتدل دون توقع أي معجزات" حيال اللقاء.

وقال ماكرون على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية قبل الوصول إلى موسكو، حسب قناة "BFM": "أتوقع اللقاء مع تفاؤل معتدل، لكنني لا أصدق بالمعجزات الفورية".

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ويقوم ماكرون بزيارة إلى موسكو قبل أن يتوجه إلى كييف الثلاثاء على خلفية التوتر حول أوكرانيا والادعاءات الغربية بشأن غزو روسيا محتمل لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن التوتر في أوروبا والأوضاع حول أوكرانيا وملف المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ستكونان على رأس جدول المحادثات بين بوتين وماكرون.

المصدر: وكالات

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