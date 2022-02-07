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إسرائيل.. تشكيل لجنة تحقيق في قضية التجسس

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إسرائيل.. تشكيل لجنة تحقيق في قضية التجسس
تويتر
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف
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أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف قراره تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برمجية التجسس المعروفة بـ"بيغاسوس" واحتمال تعرض مواطنين وشخصيات عامة للمساس بحقوقهم.

وقال بارليف في بيان نشر على "تويتر": "في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين".

وأضاف أن "اللجنة ستكون مخولة بصلاحية لجنة تحقيق رسمية بما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينت، علق اليوم الاثنين، على التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على شخصيات بارزة من خلال برنامج "بيغاسوس".

وأكد بينيت، أنه سيقوم بمتابعة جدية لهذه التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني.

وقال: "إن برنامج بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة، مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن تستهدف الإسرائيليين أو المسؤولين لهذا السبب نحتاج إلى فهم ما حدث بالضبط".

المصدر: "مكان"+RT

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