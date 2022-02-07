الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان التوتر في أوروبا والوضع حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن مسألتي التوتر في أوروبا والوضع حول أوكرانيا ستكونان على رأس جدول المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "المساء مخصص لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. نتوقع أن تبدأ المحادثات بين بوتين وماكرون في حوالي الساعة الخامسة مساء، وتستمر على غداء عمل وتنتهي بمؤتمر صحفي مشترك".

ووصف المتحدث باسم الكرملين الزيارة بالمهمة للغاية، مضيفا أنه من المنتظر أن تكون مسألة التوتر في أوروبا والوضع المتعلق في أوكرانيا والضمانات الأمنية التي اقترحتها روسيا في وقت سابق، الموضوعات الرئيسية خلال المباحثات.

وأشار بيسكوف إلى أن الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين التي سبقت زيارة ماكرون لموسكو تناولت هذه المسائل، مضيفا أنه "لذلك، من المنتظر أن تكون المباحثات موضوعية للغاية وشاملة".

المصدر: نوفوستي