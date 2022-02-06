الرئيس الإسرائيلي يتصل بأردوغان

أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته وبحث إجراء لقاء ثنائي.

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وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان نادر حول مثل هذه الاتصالات، أن هرتصوغ تحدث الأحد مع أردوغان "وتمنى له العافية والشفاء التام بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف البيان أن أردوغان شكر هرتصوغ على إبداء الاهتمام بسلامته، كما ناقش الرئيسان خلال المكالمة، حسب الطرف الإسرائيلي، "إمكانية عقد لقاء بينهما قريبا".

وسبق أن أعلن أردوغان، في يناير الماضي، أن هرتصوغ سيزور أنقرة مطلع فبراير المقبل، مؤكدا أن "مرحلة جديدة ستبدأ في العلاقات بين البلدين".

وأمس السبت، ذكر أردوغان أنه وزوجته أمينة أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابية، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

واليوم الأحد أفاد الرئيس التركي: "نحن نواصل عملنا من المنزل مع السيدة أمينة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات