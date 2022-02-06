مصدر جزائري: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

﻿﻿ أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميا منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي.

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وأشارت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية نقلا عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الإفريقية، أنه "تم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأن إلغاء القرار جاء تتويجا لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى، والمغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني".

وأشار صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أنه "تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الافريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.، ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي".

المصدر: "النهار" + "الشروق"