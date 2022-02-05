روسيا: الولايات المتحدة قدمت ردا سلبيا على مقترحاتنا حول تطبيع عمل بعثاتنا الدبلوماسية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة قدمت "ردا سلبيا" بشأن مقترحات لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية خلال مشاورات جرت في فيينا يوم 3 فبراير.

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وقال أنطونوف، في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، اليوم السبت، إن فيينا استضافت يوم 3 فبراير مشاورات روسية أمريكية حول العوامل التي تثير "الانزعاج" لدى الطرفين وتركزت على تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لدى بعضهما بعضا.

وأضاف: "زملائي الروس قدموا إلى هناك مع برنامج إيجابي موجه فقط إلى إزالة كل القيود على أنشطة الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا وإعطائهم فرصة للعمل بهدوء مع وقف حرب التأشيرات وإحياء الأنشطة الطبيعية لبعثاتنا الدبلوماسية. للأسف تلقينا خلال هذه المشاورات ردا سلبيا".

وردا على سؤال حول ما إذا يعني ذلك عمليا قطعا للعلاقات بين البلدين، صرح أنطونوف: "هذه المسألة تدخل ضمن مسؤولية رئيسنا".

المصدر: وكالات