تقرير: إسرائيل تمنع دول البلطيق من تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا بسبب "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل حظرت تصدير أي أسلحة من إنتاجها إلى أوكرانيا من قبل دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وذكر موقع Breaking Defense عن مصادر مطلعة تأكيدها أن وزارة الدفاع الإسرائيلية في ديسمبر الماضي بعثت رسالة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قالت فيها إن الدولة العبرية سترفض أي طلب لتصدير أسلحة إسرائيلية الصنع إلى أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن هذا التحذير الإسرائيلي المسبق جاء بسبب اقتناع الدولة العبرية بأن الحكومة الأوكرانية تسعى إلى الحصول على صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات التي صممتها شركات إسرائيلية وألمانية.

ووصف الموقع هذا الرفض بأنه "إجراء احترازي لم يسبق له مثيل تقريبا، تقف وراءه حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع روسيا"، موضحا أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على قناة تواصل جيدة مع موسكو لمواصلة عملياتها في سوريا ضد صادرات الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" اللبناني.

ولفت الموقع إلى أن هذا التحذير وجه بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إلى إسرائيل في ديسمبر الماضي.

وسبق أن ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية، تحسبا لضرر محتمل قد يلحق بعلاقاتها مع روسيا، طلبت من الوزير الأوكراني خلال هذه الزيارة توخي الحيطة والامتناع عن إجراء أي حوارات صحفية داخل إسرائيل.

وتفرض إسرائيل مثل الولايات المتحدة قيودا صارمة على مبيعات أسلحتها، بما يشمل تقديم مشتريها ضمانات بعدم تسليمها إلى دول أخرى، دون موافقة الدولة العبرية.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تصدير دول البلطيق أسلحة فتاكة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، على خلفية التصعيد الحالي حول هذا البلد بين روسيا وحلف الناتو.

المصدر: Breaking Defense