منهم ماي وموغيريني.. وسائل إعلام تكشف أسماء مرشحين محتملين لتولي قيادة الناتو بعد رحيل ستولتنبرغ

كشفت وسائل إعلام أسماء مرشحين محتملين لشغل مقعد الأمين العام لحلف الناتو بعد انتهاء ولاية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، الذي يتولى هذا المنصب حتى الآن.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" بأن قائمة المرشحين المحتملين لتولي قيادة الناتو بعد رحيل ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته في مطلع أكتوبر القادم تضم كلا من:

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس.

مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

ويأتي هذا التقرير في ظل إعلان الحكومة النرويجية أن ستولتنبرغ سيتولى منصب محافظ البنك المركزي بعد رحيله من الناتو.

المصدر: "نوفوستي"