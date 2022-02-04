محكمة دنماركية تدين ثلاثة انفصاليين إيرانيين بالتجسس لصالح السعودية
Globallookpress
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دانت محكمة دنماركية، اليوم الجمعة، ثلاثة زعماء جماعة إيرانية عربية انفصالية مقرها الدولة الاسكندنافية، بتهمة التجسس لصالح السعودية، والترويج للإرهاب.
وأدين الأعضاء الثلاثة في منظمة ASMLA الانفصالية (حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز)، التي تعتبرها إيران جماعة إرهابية، بتهمة "جمع معلومات عن أفراد ومنظمات، في الدنمارك وفي الخارج، وكذلك بشأن الشؤون العسكرية الإيرانية".
وقالت محكمة روسكيلد الجزئية في حكمها، إن هذه العناصر تنقل هذه المعلومات إلى جهاز مخابرات سعودي.
المصدر: AFP
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