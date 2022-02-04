فنزويلا ترفض المزاعم الكولومبية بـ "التدخل" الروسي

علق وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، على تصريحات نظيره الكولومبي، حول مزاعم "تدخل روسيا وإيران" في الوضع على حدود فنزويلا وكولومبيا، بأنه "تصريح غير لائق".

وكتب الوزير الفنزويلي على صفحته في "تويتر": "كولومبيا، البلد الذي حولته الأوليغارشية في بوغوتا إلى ملحق بالقيادة الجنوبية لأمريكا، إلى مقر القواعد العسكرية الأمريكية.. إلى شريك عالمي للناتو .. تناقش وتدين التدخل في شؤون فنزويلا. عجبا".

وكان وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو قد زعم يوم الخميس أن تعبئة القوات الفنزويلية في المنطقة الحدودية، تجري بدعم من إيران وروسيا. وبحسب تقارير إعلامية، وصفها مولانو بـ "التدخل الأجنبي".

من جهته صرح السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، في وقت سابق لوكالة نوفوستي بأن التعاون بين موسكو وكاراكاس في المجال العسكري التقني مقيد بقوانين فنزويلا والتزاماتها الدولية، مشيرا إلى الأثر المستقر لهذا التعاون في المنطقة.

المصدر: نوفوستي