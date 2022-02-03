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صحيفة: المستشار الألماني ينوي زيارة روسيا يوم 15 فبراير

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صحيفة: المستشار الألماني ينوي زيارة روسيا يوم 15 فبراير
AFP Michael Sohn
المستشار الألماني، أولاف شولتس.
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ذكرت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، ينوي زيارة روسيا يوم 15 فبراير في سياق التوتر حول أوكرانيا.

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وأفادت الصحيفة الألمانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن شولتس سيصل إلى موسكو بعد زيارات مرتقبة إلى كل من واشنطن وكييف حيث سيجري محادثات ترتكز على تسوية الأزمة الأوكرانية.

ومساء الأربعاء قال شولتس، في حديث لقناة "ZDF" أن يخطط لزيارة موسكو وإجراء لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشددا على أن ألمانيا تتعاون بشكل نشط مع الحلفاء حول الملف الأوكراني.

وسبق أن أكد شولتس رفض بلاده بيع أي أسلحة فتاكة لأوكرانيا، لكنه جدد استعداد ألمانيا للمشاركة في رد غربي موحد على "الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا".

المصدر: وكالات

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