البنتاغون يعلن تنفيذ عملية بشمال غرب سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

وقال كيربي في بيان: "قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تعمل تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية بمهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا".

وأضاف: "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة".

وأفاد مراسل RT في سوريا بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي استهدفت أحد المنازل بين بلدتي أطمة ودير بلوط، وأن هذه القوات دعت عبر مكبرات الصوت مطلوبين لتسليم أنفسهم.

المصدر: RT