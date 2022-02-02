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غوتيريش يدعو لـ "هدنة أولمبية" في إثيوبيا

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غوتيريش يدعو لـ
AP
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، جميع أطراف النزاع في إثيوبيا إلى الالتزام بهدنة بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

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وقال غوتيريش أمام الصحفيين في نيويورك: "بينما أستعد للمغادرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أوجه أقوى نداء ممكن لجميع الأطراف في إثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية".

وأوضح أنه منذ آلاف السنين "يدعو تقليد الهدنة الأولمبية جميع الأطراف في كل مكان لوقف الأعمال العدائية طوال فترة الدورة".

وأضاف أن تعليق الأعمال العدائية يوفر فرصة لـ "وصول المساعدات الإنسانية الفعالة والإغاثة لجميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إثيوبيا"، مؤكدا أن هذه الهدنة "ستساعد في تمهيد الطريق لإجراء حوار وطني وشامل هناك حاجة ماسة إليه ويشمل جميع الإثيوبيين".

والهدنة الأولمبية أو "إيكيتشيريا" تقليد يوناني يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث تبدأ الهدنة قبل 7 أيام من افتتاح الألعاب وتنتهي في اليوم السابع من اختتامها.

المصدر: أ ف ب

 

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