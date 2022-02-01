زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من تيمور الشرقية

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأنه سجل زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل تيمور الشرقية يوم الثلاثاء.

وحسب بيانات المركز، كانت بؤرة الهزات الأرضية بعمق 120 كلم، وكانت على بعد 321 كلم شمال شرقي مدينة ديلي عاصمة تيمور الشرقية.

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ولم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي، كما لم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية أو إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مدينة ديلي يبلغ نحو 150 ألف شخص، وعدد سكان دولة تيمور الشرقية القريبة من إندونيسيا، أكثر من 1.3 مليون نسمة.

المصدر: تاس