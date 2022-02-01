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الولايات المتحدة.. دفع تعويضات مالية لقبائل الهنود الحمر بسبب دفعهم لإدمان الأفيون

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الولايات المتحدة.. دفع تعويضات مالية لقبائل الهنود الحمر بسبب دفعهم لإدمان الأفيون
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وافقت مجموعة من شركات الأدوية الأمريكية والموزعين على دفع 590 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بإدمان المواد الأفيونية بين قبائل الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين.

ووفقا لمذكرة قدمتها لجنة المدعي في المحكمة الجزئية الأمريكية في أوهايو، وصلت الشركات وبينها جونسون آند جونسون وماكيسون، إلى تسوية منفصلة عن اتفاقية سابقة نتج عنها دفع 75 مليون دولار من ثلاث شركات إلى قبائل "شيروكي".

المصدر: "أ ف ب"

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