الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها استأنفت رحلاتها بطائرات "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من تحطم إحدى طائراتها خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وقالت الشركة إن بين ركاب رحلة اليوم مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران تيوولد غيبلايماريام أنه "تماشيا مع التزامنا المعلن في البداية بأن نصبح من بين آخر شركات الطيران التي تعيد بوينغ 737 ماكس، فقد استغرقنا وقتا كافيا لمراقبة أعمال تعديل التصميم وأكثر من 20 شهرا من عملية إعادة الترخيص كما تأكدنا من أن الطيارين والمهندسين وفنيي الطائرات وطاقم المقصورة لدينا واثقون من سلامة الأسطول".

وقامت "ماكس 737" بأكثر من 349 رحلة تجارية منذ استئناف عملياتها قبل عام. والخطوط الجوية الإثيوبية لديها أربع طائرات في أسطولها و25 طائرة تحت الطلب.

قبلت "بوينغ" المسؤولية عن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 التي فقدت السيطرة عليها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أديس أبابا بولي الدولي. سقطت الطائرة بمقدمتها في منطقة جرداء من الأرض على بعد حوالي 65 كيلومترا من أديس أبابا. ولم يكن هناك ناجون.

المصدر: "أ ف ب"