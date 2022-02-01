هل تكون الثالثة ثابتة؟.. جونسون يأمل بمحادثة هاتفية مع بوتين في 2 فبراير

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يأمل بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النصف الثاني من يوم غد.

وكان هذا المتحدث، قد توقع في وقت سابق، إجراء مثل هذه المحادثة في 31 يناير، ولكن تم تأجيلها لأن جونسون أجاب على أسئلة من أعضاء البرلمان في البرلمان لعدة ساعات حول الفضيحة مع الأحزاب التي جرت في مقر إقامته في 2020 و 2021 رغم القيود المفروضة بسبب الوباء.

في يوم أمس، وعد جونسون بأنه سيتحدث مع بوتين في أول فرصة، وكان الأول من فبراير هو التاريخ المحتمل.

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وفي يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن جدول أعمال الرئيس الروسي في ذلك اليوم لا يتضمن مثل هذه الفعالية.

ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن موسكو لم تعلن عن المحادثة الهاتفية بين بوتين وجونسون، لكنه لم يستبعد أن يتم الاتفاق على بعض المواعيد.

المصدر: تاس