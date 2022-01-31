كوبا تسجل أدنى درجة للحرارة منذ 40 عاما

سجلت كوبا ليلة الاثنين أدنى درجات الحرارة في البلاد منذ 40 عاما، حيث هبطت الحرارة إلى ما دون 10 درجات فوق الصفر.

وأفادت صحيفة "غرانما" الكوبية بأن 33 محطة للأرصاد الجوية في الجزيرة سجلت درجات الحرارة دون الـ10 درجات، و8 محطات أخرى درجات الحرارة دون الـ5 درجات.

Madrugada notablemente fría en la mitad occidental, con un total de 34 estaciones meteorológicas con temperaturas mínimas inferiores a 10 ºC. El valor más bajo se registró en Bainoa (Mayabeque) con 2.8 ºC. Más info en https://t.co/VehmRRFqPK#ElTiempoenCuba@InsmetCpic.twitter.com/GhhzH5L5G3 — Centro de Pronósticos, Insmet (@cnp_insmet_cuba) January 31, 2022

ويعتبر ذلك أدنى درجة الحرارة في كوبا منذ عام 1981.

ويشير الخبراء إلى أن سبب انخفاض درجة الحرارة في كوبا هو حركة الأجواء من منطقة القطب الشمالي خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

المصدر: "غرانما"