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كوبا تسجل أدنى درجة للحرارة منذ 40 عاما

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كوبا تسجل أدنى درجة للحرارة منذ 40 عاما
Legion-Media Joel Villanueva
هافانا (صورة من الأرشيف)
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سجلت كوبا ليلة الاثنين أدنى درجات الحرارة في البلاد منذ 40 عاما، حيث هبطت الحرارة إلى ما دون 10 درجات فوق الصفر.

وأفادت صحيفة "غرانما" الكوبية بأن 33 محطة للأرصاد الجوية في الجزيرة سجلت درجات الحرارة دون الـ10 درجات، و8 محطات أخرى درجات الحرارة دون الـ5 درجات.

ويعتبر ذلك أدنى درجة الحرارة في كوبا منذ عام 1981.

ويشير الخبراء إلى أن سبب انخفاض درجة الحرارة في كوبا هو حركة الأجواء من منطقة القطب الشمالي خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

المصدر: "غرانما"

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