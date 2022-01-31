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الكرملين: الرئيسان بوتين وماكرون اتفقا على التحضير العاجل للقاء شخصي

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الكرملين: الرئيسان بوتين وماكرون اتفقا على التحضير العاجل للقاء شخصي
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الوضع حول أوكرانيا، وورقة موسكو للضمانات الأمنية في أوروبا.

وجاء في بيان الكرملين: "اتفق الرئيسان على استمرار الاتصالات الهاتفية والتحضير العاجل للقاء شخصي بينهما".

وقال بوتين مؤخرا في محادثة هاتفية مع ماكرون، إن "ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية".

وشدد الرئيس الروسي على "أهمية تطبيق كييف اتفاقات مينسك" شرطا أساسيا للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: RT

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