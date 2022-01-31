المفوضية الأوروبية: جميع خيارات العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستضع "جميع الخيارات" على الطاولة لتحديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد روسيا في حال اعتدائها على أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الاثنين، إلى أن نطاق هذه العقوبات يعتمد بالطبع على طبيعة الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.

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وقال: "نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا عبر الأطلسي ردا على "عدوان" روسي محتمل ضد أوكرانيا".

وصرح بيتر ستانو بأن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لا ينوي إعطاء تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي سيتم تبنيها.

من جهته، قال مفوض السياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيف بوريل، إن الافتقار للمعلومات حول طبيعة العقوبات يعتبر "جزءا من الردع".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا أي خطط لديها لشن أي "هجوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بذلك.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء