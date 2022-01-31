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المجلس العسكري في مالي يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد

المجلس العسكري في مالي يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد

أخبار العالم

المجلس العسكري في مالي يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد
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أعلن التلفزيون الوطني في مالي أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وأمهله 72 ساعة للمغادرة.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أن حكومة جمهورية مالي "أبلغت الرأي العام المحلي والدولي" أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة "بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

المصدر: "أ ف ب"

 

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