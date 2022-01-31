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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط تركيا

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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط تركيا
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب، فجر اليوم الاثنين، ولاية بينغول التركية وسط البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع عند الساعة 03:49 في قضاء "يايلا دره".

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

المصدر: الأناضول

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