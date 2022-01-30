المكسيك.. مجهولون يقتلون أسرة من 6 أشخاص بينهم طفل

أعلنت الشرطة في بلدية سيلاو بولاية غواناخواتو المكسيكية، أن مجموعة مسلحة قتلت أسرة مكونة من 6 أشخاص بينهم طفل.

وقالت الشرطة إن "وزارة الأمن المدني تدين الأحداث التي وقعت بعد ظهر الأحد في بلدة سان خوسيه دي غراسيا، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث مؤسف".

وحسب شهود عيان، أطلق مسلحون النار من عدة سيارات على مجموعة من الأشخاص كانوا يسيرون في الشارع.

ووقع الحادث بعد ساعات من اعتقال 13 عضوا من عصابة "خاليسكو للجيل الجديد" في مجتمع مجاور في البلدية.

ووفقا لوزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، ارتكبت أكثر من 25 ألف جريمة قتل عمد في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بمعدل 94 حالة يوميا.

المصدر: "نوفوستي"