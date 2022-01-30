وزير الخارجية الأوكراني: على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي، مشددا على أن "الدبلوماسية هي النهج الوحيد" لحل الأزمة.

وكتب على "تويتر": "يجب أن تواصل روسيا التعاون الدبلوماسي".

وأضاف: "في حال كان المسؤولون الروس جادين عندما يقولون إنهم لا يريدون حربا جديدة، فيجب على روسيا مواصلة المشاركة الدبلوماسية وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول حدود أوكرانيا".

وتابع: "الدبلوماسية هي النهج الوحيد لحل الأزمة".

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

وأشار كوليبا في وقت سابق إلى أن "الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا، قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني".

وقال إن "نقص الإرادة السياسية يمنع بعض حلفائنا من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا"، دون أن يسمي تلك الدول.

المصدر: RT + وكالات