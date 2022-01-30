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وزير الخارجية الأوكراني: على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي

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وزير الخارجية الأوكراني: على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي
Legion-Media Raj Valley
وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي، مشددا على أن "الدبلوماسية هي النهج الوحيد" لحل الأزمة.

وكتب على "تويتر": "يجب أن تواصل روسيا التعاون الدبلوماسي".

وأضاف: "في حال كان المسؤولون الروس جادين عندما يقولون إنهم لا يريدون حربا جديدة، فيجب على روسيا مواصلة المشاركة الدبلوماسية وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول حدود أوكرانيا".

وتابع: "الدبلوماسية هي النهج الوحيد لحل الأزمة".

وأشار كوليبا في وقت سابق إلى أن "الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا، قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني".

وقال إن "نقص الإرادة السياسية يمنع بعض حلفائنا من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا"، دون أن يسمي تلك الدول.

المصدر: RT + وكالات

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