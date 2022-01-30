"طالبان" تعلن استئناف الدراسة في الجامعات الأفغانية

أعلن وزير التعليم العالي في مجلس الوزراء المؤقت بأفغانستان عبد الباقي حقاني، أن الدراسة ستستأنف في جامعات عدد من مقاطعات البلاد في الـ2 من فبراير المقبل.

وقال: "ستستأنف الفصول الدراسية في جميع مؤسسات التعليم العالي في المقاطعات ذات المناخ الدافئ في 2 فبراير المقبل، أما في المقاطعات ذات المناخ البارد، ستبدأ الدروس فيها في 26 فبراير"، دون تحديد ما إذا كان سيسمح للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف: "سيمنح الجميع 3 أسابيع للفترة الانتقالية، وبعدها ستجرى الامتحانات في كل جامعة، وعندها فقط سيبدأ فصل دراسي جديد".

وأشار إلى أن المقاطعات ذات المناخ الدافئ في أفغانستان تشمل ننغرهار، وقندهار، ونمروز، وهلمند، وخوست، وبكتيا، وبكتيكا، ولاغمان.

وتم تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس الأفغانية في نهاية أغسطس الماضي، بعد استيلاء طالبان على السلطة في البلاد.

وأعيد فتح مدارس المبتدئين في 19 سبتمبر، لكن لم يسمح إلا للصبيان والمدرسين بالذهاب، وفي وقت لاحق أوضحت الحركة أنه "لن يتم قبول الفتيات في العملية التعليمية، إلا بعد الانتهاء من العمل التحضيري لتقسيم الفصول والمباني وتوزيع المعلمين في المدارس والجامعات".

المصدر: "تاس"