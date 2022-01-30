"كوري" تضرب مناطق واسعة شمال بريطانيا

أطلق مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا يوم الأحد تحذيرا من الدرجة الثانية، مع توقع قدوم عاصفة قوية تضرب مناطق واسعة شمال البلاد اعتبارا من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة "كوري" ستصحبها رياح عاتية وطقس مضطرب في اسكتلندا، وبعض المناطق الشمالية من إنجلترا.

وذكر أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 70 ميلا في الساعة داخل المناطق السكنية، فيما قد تصل إلى 90 ميلا في الساعة في المناطق الساحلية والجبلية بشرق اسكتلندا.

ودعا إلى توخي الحذر ومتابعة حالة الطقس تحسبا لأي تغيي قد يطرأ خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات