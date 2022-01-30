الحرس الثوري الإيراني: سددنا 6 صفعات للولايات المتحدة

اعتبر قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن الولايات المتحدة اليوم، لا تجرؤ على المرور بالمياه الخاضعة لإيران دون إذن منها.

وقال: "خلال السنة ونصف السنة من الاحتكاك بالقوات الأمريكية في الخليج، سدد الله 6 صفعات قوية إلى واشنطن تم تنفيذها بيد مقاتلي الإسلام".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في بداية الثورة كانت تفتقد للأسلحة الحديثة وكانت إيران تضطر لاستيراد الصواريخ الخارجة عن الخدمة وتعيد إنتاجها وتحسينها، لأن أي دولة كانت ترفض بيعها الأسلحة.

وتابع: "طيلة السنوات الماضية حطمنا قوة أمريكا الورقية.. عندما كانت السفن الأمريكية تدمّر في الخليج الواحدة تلو الأخرى، ومن أجل الحفاظ على سمعتهم كانوا يقولون إن هذه الصواريخ لم تكن موجهة إلى سفننا".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"