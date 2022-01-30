التشيك.. أكبر حريق منذ عقود في مسقط رأس "سكودا"

اندلع حريق قد تصل الأضرار الناجمة عنه إلى 50 مليون دولار، الليلة الماضية في مدينة ملادا بوليسلاف الواقعة على بعد 65 كيلومترا شمال شرق العاصمة التشيكية براغ.

وقال المتحدث اسم إدارة المطافئ المحلية يان سيكورا للصحفيين صباح اليوم إن الحريق الذي اندلع مساء السبت ولا يزال العمل على إخماده مستمرا، أدى إلى احتراق عدد كبير من المستودعات الموجودة في المنطقة، مضيفا أن الأضرار تقدر بـ900 كرون (41 مليون دولار) وهي مرشحة للارتفاع إلى مليار كرون.

ويعتبر هذا الحريق، من حيث مقدار الأضرار المادية، من أكبر الحرائق التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.

وكانت المستودعات المتضررة التي تخزن في بعضها قطع غيار للسيارات، خالية من الموظفين لحظة اندلاع الحريق، ولم يصب أحد بأذى جارء الحادث.

وتحتضن مدينة ملادا بوليسلاف شركة "سكودا" أكبر الشركات التشيكية لتصنيع السيارات.

🔥В чешском городе Млада-Болеслав на складах произошел пожар. Ущерб может составить $50 млн. От огня никто не пострадал.



На складах, на некоторых из которых хранились запасные части к автомобилям, отсутствовал рабочий персонал. pic.twitter.com/eORMfi7dCm — Zilla (@Zilla57826895) January 30, 2022

المصدر: "تاس"