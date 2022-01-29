وسائل إعلام: ترودو غيّر مكان إقامته وسط مخاوف أمنية بسبب الاحتجاجات في البلاد

أفادت شبكة "سي بي أس" بأن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو غيّر مكان إقامته وسط مخاوف أمنية على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد بسبب قيود كورونا.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن "ترودو انتقل وعائلته من منزلهم إلى مكان لم يعلن عنه في العاصمة أوتاوا وسط مخاوف أمنية".

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام كندية باحتشاد الآلاف من سائقي الشاحنات ومتظاهرين آخرين أمام مبنى البرلمان في أوتاوا للمطالبة بإسقاط إلزامية التطعيم والقيود الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

ويدعو المنظمون إلى مسيرة سلمية، فيما رفعت الشرطة حالة تأهبها إلى الدرجة القصوى.

المصدر: "نوفوستي"