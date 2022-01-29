"واشنطن بوست": المخابرات الأوكرانية نقلت وثائق سرية من كييف

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المخابرات الأوكرانية نقلت وثائق ومعدات سرية من مقرها في كييف إلى "أماكن آمنة" في غرب البلاد.

وأشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن "المخابرات الأوكرانية نقلت الوثائق والمعدات إلى أماكن آمنة غربي البلاد"، وأن "هذه التصرفات من قبل المخابرات الأوكرانية هي مظهر خارجي لحقيقة أن كييف تستعد لتصعيد الموقف".

من جهته اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "التصعيد المعلوماتي للوضع حول التهديد الروسي" بالقرب من حدود أوكرانيا "تصعيد خاطئ".

وشدد على أن "البيت الأبيض يفاقم باستمرار هذا الموضوع مما يتسبب في رد فعل قوي في العالم".

ولفت زيلينسكي إلى أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلق انطباعا بأن هناك "حربا وتحركات لقوات في الطرق وتعبئة عامة وتنقلات للناس"، مشددا على أن "الأمر ليس كذلك".

وقال حسب عنه "بي بي سي": "لا نحتاج إلى هذا الذعر، بل نحتاج إلى استقرار اقتصاد دولتنا، لأن كل هذه الإشارات إلى أن (الحرب قادمة غدا) التي تصدر الآن حتى عن زعماء محترمين يقولون بشكل مباشر بعيدا عن اللغة الدبلوماسية إن الحرب قادمة غدا، تعني الذعر، خصوصا في الأسواق والقطاع المالي".

المصدر: RT + "واشنطن بوست" + وكالات