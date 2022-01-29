رئيسي وماكرون يدينان الهجمات العسكرية على الشعب اليمني

أعلنت الرئاسة الإيرانية مساء السبت أن الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا عن إدانتهما للهجمات العسكرية على الشعب اليمني.

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن رئيسي وماكرون بحثا في محادثات هاتفية سبل تعزيز العلاقات بين طهران وباريس.

وقال رئيسي إن إيران أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، مضيفا أن أي جهد من الطرف الآخر في هذا السياق يجب أن يشمل رفع العقوبات وتقديم الضمانات وهي المبادئ الأساسية للاتفاق.

وأكد أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى، وشدد على أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ممكن فقط بالحلول الإقليمية وليس التدخلات الخارجية.

ودعا رئيسي المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأزمة الإنسانية في اليمن ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

من جهته، شدد الرئيس الفرنسي على حق إيران بعدم الثقة بالولايات المتحدة لأنها هي التي تسببت في هذه الأزمة.

كما ندد ماكرون بالتدخل العسكري في اليمن ولاسيما بالقصف الأخير.

المصدر: الرئاسة الإيرانية