"مالك" تقتل امرأة في اسكتلندا

لقيت امرأة مصرعها يوم الخميس بسبب الرياح القوية التي تسببت فيها عاصفة "مالك" في اسكتلندا، التي تهب على أجزاء من أوروبا.

وذكرت الشرطة أن المرأة قتلت إثر سقوط شجرة عليها فى مدينة أبردين.

وهبت رياح بسرعة بلغت حوالي 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا.

وتسببت العاصفة في أضرار بشمال إنجلترا، كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل بعد تلف الخطوط.

المصدر: وكالات