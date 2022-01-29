ألمانيا.. ثنائي جديد لقيادة حزب "الخضر"

انتخب حزب "الخضر" الألماني المشارك في حكومة المستشار أولاف شولتس رئيسين جديدين له هما، ناشطة نسوية شابة، وألماني من أصول إيرانية متخصص بالسياسة الخارجية.

وتم تنصيب ريكاردا لانغ (28 عاما) وأوميد نوريبور (46 عاما) خلال مؤتمر عبر "الفيديو" خلفين في رئاسة الحزب لروبرت هابيك، الذي أصبح نائب المستشار الألماني إلى جانب كونه وزير الاقتصاد والمناخ، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وتعتبر لانغ ممثلة لجناح اليسار في الحزب، وكانت تشغل منصب مساعد رئيس الحزب، علما أنها ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء، فيما يحسب نوريبور على التيار المعتدل في الحزب، وهو متخصص في شؤون السياسة الخارجية.

وأحرز الحزب أفضل نتائج في تاريخهم في الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، حاصدين 14.8% من الأصوات، ولكن هذه النتائج اعتبرت مخيبة لأن الاستطلاعات وضعت الحزب في الطليعة في مرحلة معينة.

المصدر: "أ ف ب"