عاصفة ثلجية تحرم 114 ألف شخص من الكهرباء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

أفادت مصادر أمريكية بانقطاع الكهرباء عن 114 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بسبب عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأفادت بوابة "Poweroutage.us"، إلى أن "ما يقارب الـ114 ألف شخص واجهوا انقطاع التيار الكهربائي، وأن المناطق الساحلية للولاية كانت الأكثر تضررا، حيث بدأت الفيضانات بسبب هبوب رياح مفاجئة، حيث ترك حوالي 40% من المستهلكين بدون كهرباء".

وأضافت: "في بعض مناطق الولاية، تساقط أكثر من 30 سنتيمتر من الثلوج في أقل من 24 ساعة، ووفقا للتنبؤات، فإن حوالي 5 سنتيمتر من الأمطار ستهطل كل ساعة خلال النهار، والتي ستصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 34 متر بالثانية".

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية سكان مدينة بوسطن من أن "السفر في الساعات المقبلة سيكون خطيرا للغاية أو أقرب إلى المستحيل".

وبحسب تنبؤات الطقس، سيستمر تساقط الثلوج بغزارة ودرجات حرارة منخفضة وهبوب رياح حادة في شمال شرق البلاد حتى أوائل الأسبوع المقبل، وفي بعض المناطق، يمكن أن يتجاوز عمق الغطاء الثلجي 60 سنتيمترا.

المصدر: "تاس"