الاستخبارات النمساوية تحذر من خطر "تشدد معارضي التطعيم"

حذرت الاستخبارات النمساوية من الخطر الذي يشكله تشدد النشطاء المناهضين للتطعيم والقيود الوبائية المفروضة للحد من كورونا لاسيما عندما يعبرون الحدود "لنشر إيديولوجيتهم المتطرفة".

وصرح الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلي النمساوي، عمر حجاوي بيرشنر، (وهو من أصول أردنية) في مقابلة نشرتها وكالة "فرانس برس" اليوم السبت، بأن هذه النزعة "مقلقة جدا"، لافتا إلى أن بلده يشكل تربة خصبة لمعارضي اللقاحات بسبب التلقيح الإلزامي المفروض فيه اعتبارا من الرابع من فبراير القادم.

وحذر رئيس الاستخبارات النمساوية الجديد من أن العديد من النشطاء "اتخذوا منحى متطرفا جدا" ويغتنمون الحملات الاحتجاجية "لعقد اجتماعات وتشكيل شبكة مع شركائهم من اليمين المتطرف" على خلفية مشاعر "معادية للسامية".

وشدد حجاوي بيرشنر على أن هؤلاء "ينشرون أفكارهم من عاصمة إلى أخرى"، مستغلين المظاهرات الاحتجاجية ضد القيود الوبائية.

وتابع أن السلطات النمساوية "ترصد تهديدات لبنى تحتية حرجة"، مشيرا إلى أن هناك خطرا على وسائل الإعلام والسياسيين والفرق الطبية.

ولفتت "فرانس برس" إلى أن السلطات النمساوية أقامت مؤخرا طوق حماية حول المستشفيات ومراكز الفحص والتطعيم، تحسبا لـ"حصول تجاوزات".

وتشهد فيينا اليوم مظاهرة شعبية أخرى ضد التطعيم الإلزامي بمشاركة آلاف الأشخاص.

وأصبحت النمسا أول دولة أوروبية تلزم مواطنيها بتلقي اللقاح ضد كورونا، وذلك على خلفية زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات في البلاد في الأيام الأخيرة.

المصدر: "فرانس برس"