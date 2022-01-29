قوات الناتو تبدأ تدريبات في إستونيا

تبدأ مجموعة قتالية من قوات الناتو المنتشرة في إستونيا، تدريبات مشتركة في مجال تنفيذ العمليات القتالية في ظروف الشتاء، بمشاركة عناصر من الجيش الإستوني.

وسيشارك في تدريبات Winter Camp، عسكريون من بريطانيا وفرنسا، ومن لواء المشاة الأول التابع لقوات الدفاع الإستونية. وخلال التدريبات سيتم استخدام وحدات مدرعة ومجموعات من المشاة وقوات الهندسة ومراكز القيادات.

وقال قائد لواء المشاة الأول الإستوني العقيد أندروس ميريلو: "تهدف التدريبات إلى تطوير مهارات العسكريين البريطانيين والفرنسيين والإستونيين، لتشذيب المهارات القتالية للأفراد والتدرب على استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في ظروف الشتاء، بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ الفعال للعمليات الهجومية والدفاعية".

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ستقام التدريبات في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير، بمشاركة حوالي 1400 عسكري، وستترافق برمي ناري حي. وخلالها سيتم التحقق من فعالية التعاون بين القوات البرية والجوية، بما في ذلك مشاركة مقاتلات بلجيكية من طراز F-16 المتمركزة في قاعدة أماري الجوية.

المصدر: إنترفاكس