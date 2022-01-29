السفير الصيني يحذر من خطر نزاع مسلح بين بكين وواشنطن

قال تشين غانغ السفير الصيني في واشنطن، في مقابلة مع محطة الإذاعة الأمريكية NPR، إن دعم الأمريكيين لإدارة تايوان في سعيها للاستقلال، يهدد بنزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف السفير: "إذا واصلت سلطات تايوان، بتشجيع من الولايات المتحدة، السير على طريق الاستقلال، فمن المرجح أن يدفع ذلك بالصين والولايات المتحدة إلى نزاع مسلح".

في وقت سابق، قالت تشو فنغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة في الصين، في تعليقها على اجتماع نائب رئيس أركان تايوان وليام لاي مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في هندوراس، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان.

إقرأ المزيد

انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة الصينية المركزية في بكين، الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات تشيانج كاي شيك في الحرب الأهلية، وانتقاله إلى تايوان.

المصدر: نوفوستي