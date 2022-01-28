 
مباشر

تقرير: أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية

أخبار العالم

تقرير: أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية
AP Andriy Andriyenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9tp

أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الأوكرانية تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت أربع منها قد وصلت إلى كييف.

ونقلت وكالة "RBC-أوكرانيا" اليوم الجمعة عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن واشنطن شرعت في تقديم مساعدات مادية وتقنية عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار يقدر حجمها الإجمالي بما يصل 45 رحلة طيران.

وتضم هذه المساعدات، وفقا للمصدر، أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع والمدفعية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

ولفت المصدر إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قررت أيضا تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف في العام الجاري، كما تنظر دول أخرى، منها ألمانيا وهولندا وألبانيا وجمهورية التشيك، في إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة.

في غضون ذلك، رصد مراقبون مختصون بمتابعة الملاحة الجوية هبوط طائرة نقل عسكري تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3" في مدينة لفيف غرب أوكرانيا قادمة من الأردن.

تقرير: أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية

ويأتي ذلك في وقت يتحدث فيه مسؤولون غربيون كبار عن خطر تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا قريبا، بينما نفت موسكو مرارا وتكرارا صحة هذه المزاعم.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا