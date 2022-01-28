محكمة تركية تأمر بـ"حبس 3 إرهابيين أجانب"

أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة، بـ"حبس 3 إرهابيين أجانب" لارتباطهم "بحزب العمال الكردستاني"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وكشفت "الأناضول" أن شرطة العاصمة أنقرة أحالت 3 مشتبهين أجانب إلى القصر العدلي بعد القبض عليهم بعملية أمنية في أنقرة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية إن "الشرطة كشفت عن أن المشتبهين تلقوا تدريبات ضمن صفوف "ي ب ك" في سوريا، مع ضبط مشاهد مصورة عن تلك التدريبات".

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

المصدر: الأناضول