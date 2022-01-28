محكمة تركية تأمر بـ"حبس 3 إرهابيين أجانب"
Globallookpress
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أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة، بـ"حبس 3 إرهابيين أجانب" لارتباطهم "بحزب العمال الكردستاني"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
وكشفت "الأناضول" أن شرطة العاصمة أنقرة أحالت 3 مشتبهين أجانب إلى القصر العدلي بعد القبض عليهم بعملية أمنية في أنقرة.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية إن "الشرطة كشفت عن أن المشتبهين تلقوا تدريبات ضمن صفوف "ي ب ك" في سوريا، مع ضبط مشاهد مصورة عن تلك التدريبات".
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
المصدر: الأناضول
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