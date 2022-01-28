رواندا تقرر إعادة فتح حدودها البرية مع أوغندا

أعلنت وزارة الخارجية الرواندية، اليوم الجمعة، إعادة فتح المركز الحدودي الرئيسي مع أوغندا في 31 يناير، بعد إغلاقه منذ فبراير 2019.

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ويأتي هذا الإعلان، بعد أقل من أسبوع على زيارة نجل الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، إلى كيغالي حيث أبدى هو والرئيس الرواندي بول كاجامي رغبتهما في "استعادة" العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الرواندية، في بيان، إنه "بعد الزيارة التي قام بها الجنرال كاينيروغابا إلى رواندا في 22 يناير، لاحظت حكومة رواندا أن هناك محاولة لحل القضايا التي أثرناها، فضلا عن التزامات من حكومة أوغندا لإزالة ما تبقى من العراقيل".

وأضافت: "في هذا الصدد، ترغب الحكومة في إبلاغ المواطنين بأنه سيتم إعادة فتح مركز جاتونا الحدودي بين رواندا وأوغندا اعتبارا من 31 يناير".

وكانت رواندا، قد أغلقت فجأة معبر جاتونا الحدودي، المسمى كاتونا في أوغندا في فبراير 2019، مما أدى إلى قطع طريق تجاري بري مهم، وسط توترات متزايدة بين البلدين.

المصدر: le figaro