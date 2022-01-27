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تظاهرة نسائية في كابل للدفاع عن الحجاب

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تظاهرة نسائية في كابل للدفاع عن الحجاب
Globallookpress
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خرجت تظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية كابل، للدفاع عن ارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أن "بعض المخالفات للحجاب لا يمثلن ملايين النساء الأفغانيات المسلمات".

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ونشر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، عبر حسابه في موقع "تويتر"، فيديو يظهر جزءا من التظاهرة النسائية التي خرجت في العاصمة الأفغانية كابل، للدفاع عن ارتداء الحجاب. 

وقالت النساء الأفغانيات خلال التظاهرة، إن "الحجاب أمر إلهي وليس أمرا بشريا، نحن نقول للعالم بأن بعض المتبرجات والمخالفات للحجاب لا يمثلن ملايين النساء الأفغانيات المسلمات. لو لا الحياء لرأيتم جحافل من النساء في الشوارع مدافعات عن الحجاب".

المصدر: RT

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